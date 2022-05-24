Nokta vuruş! PKK’nın tepe ismine operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütüne üst düzey ağır bir darbe daha vurdu. PKK'da Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi üst düzey isimler arasında olan ve 30 yıldır kırmızı listede aranan Ahmet Rubar kod adlı terörist Mehmet Erdoğan, SİHA ile yapılan nokta operasyonla öldürüldü.