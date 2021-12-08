O elbiseyle, o pantolonla, o koltuğa oturacak!

Bodrum'da bir dolmuş şoförü, iş elbiseleriyle dolmuşa binen Hasan Duman'a (38) koltuğa oturmaması konusunda tepki gösterdi. Yaşanan tartışma üzerine, dolmuş şoförünün kartı iptal edildi.

"BEYEFENDİ OTURACAK, SEN DE İŞÇİ O DA!"



Bodrum'da bir çalıştığı inşaattan çıkan Hasan Duman evine dönmek üzere dolmuşa bindi. Dolmuşa inşaat kıyafetleriyle binen Hasan Duman'a, minibüs şoförü Sait Demir (63) tepki gösterdi. Yolcularla Sait Demir arasında tartışma yaşandı. Hasan Duman, "Bu benim iş elbisem" dedi. Dolmuş şoförü görüntü çeken yolcuya da tepki gösterdi. Dolmuştaki diğer yolcu, inşaat işçisinin dolmuşta oturabileceğini dile getirdi.

Yolcu, "beyefendi oturacak, sen de işçisin o da işçi" diye konuştu. Demir, "Sen bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın. O zaman diyeceksiniz ki bu koltuk kirli. Beni neden çekiyorsun? Geldiğin zaman bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama. Görüyor musun durduk yere savaş çıkardılar arabanın içinde. Sen niye çekiyorsun. Bana meydan okuma bak. Sen neden çekiyorsun? Sen bak, indiririm aşağıya giderim polise. Sen habersiz video çekemezsin. Ayıp ya. Bana meydan okuma bak. Bana meydan okuyamazsın. Abi bak beni tahrik etme. Geçer misin yerine? O videoyu siler misin? Bende gitmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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"GENELDE AYAKTA GİDİYORUM"



Dolmuşa bindiğinde genelde koltuğa oturmadığını ayakta gitmeye çalıştığını ifade eden fayans ustası Duman, "Sabah temiz elbiselerim yanımdaydı. Sonra bir iş için araçla başka bir yere geçtik. İş dönüşü de geri dönemedik. Arkadaşlar beni otogara bıraktı. Ben de oradan dolmuşa bindim. Ben şoförlerin tepki vereceğini bildiğim için zaten genelde ayakta gitmeye çalışıyorum. Sağ olsun bazı şoför arkadaşlar anlayış gösterip 'oturabilirsin' diyor. Aslında üstüm kirli değildi, hafif bir toz vardı. İlk başta oturmayacaktım, o niyetle bindim" dedi.



"ŞOFÖR ARKADAŞA YAPILANLAR İÇİN ÜZÜLDÜM"



Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Duman şöyle konuştu: "Ben işçinin halinden anlarım. Böyle bir olaydan dolayı şoför arkadaşa yapılanlar için üzüldüm. Şoför arkadaşın işine geri dönebilmesi için benlik bir şey olursa elimden geleni yapacağım. Ben varlığı da gördüm, yokluğu da gördüm. Gerek yoktu böyle bir şeye aslında"