O günlüğü SABAH ortaya çıkarmıştı! İntihar davasının seyri değişti





Zaten kendisinin psikolojisi bozuktu. İşkence günlüğü de benim evimden çıkmadı. Böyle bir günlüğü yoktu, benim haberim olurdu. Dava basına yansıdığı için işimden oldum, yeni işimden de atılmak istemiyorum" dedi. O sırada Medine'nin ablası "Benim kardeşim de canından oldu" diyerek tepki gösterdi.