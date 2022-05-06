O günlüğü SABAH ortaya çıkarmıştı! İntihar davasının seyri değişti

Henüz bir yıllık evli olan Medine Kara 8 Eylül 2017'de Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşadığı evde iple asılı halde bulundu. Eşi Ahmet Kara, genç kadının cenaze törenine katılmadı.
Otopside genç kadının vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, vücudunda 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yönündeki rapor üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.
Medine'nin intihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Bu arada Medine'nin yaşadığı işkenceleri günlüğüne yazdığı ortaya çıktı.
SABAH'ın gündeme getirdiği haberde Medine Kara'nın günlüğüne "Evine ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürürüm seni öldürürüm dedin. O silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin, sustum.
Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Evden çıkmayayım diye odaya kilitledin. O günleri unutmadım. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol" yazdığı görüldü.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Günlükte yazan işkencenin SABAH'ta yer alması üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Kara hakkında "eşe karşı basit yaralama ve eşe eziyet" suçlarından iddianame hazırladı. Tanık iken sanık olan ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istenen Kara, geçen hafta hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen ve tutuksuz yargılanan Ahmet Kara, "Ben Medine'ye işkence yapmadım.
Zaten kendisinin psikolojisi bozuktu. İşkence günlüğü de benim evimden çıkmadı. Böyle bir günlüğü yoktu, benim haberim olurdu. Dava basına yansıdığı için işimden oldum, yeni işimden de atılmak istemiyorum" dedi. O sırada Medine'nin ablası "Benim kardeşim de canından oldu" diyerek tepki gösterdi.
EŞİNİN CENAZESİNE KATILMADI
Kız kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Nuray Değirmenci, "Kardeşim intihar süsü verilerek asılmıştır. Kardeşim ayrılmak istemiş, silahı ağzıma dayayıp ölümle tehdit etmiş. Herkes günlüğüne güzel anıları yazarken benim kardeşim acısını yazmış. Savcılığa verdiğimiz günlük ile cep telefonundaki işkence mesajları her şeyi ortaya koyuyor. Bir insan eşinin cenazesine katılmaz mı? Kardeşimizi gelinlikle verdik kefenle aldık. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
"İNTİHARA SÜRÜKLEMEKTEN CEZA ALMALI"
Medine Kara'nın ailesinin avukatı İsa Ayanoğlu mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Medine'ye eziyet olduğu aşikâr, sanığın tutuklanmasını istiyoruz. İntihara sürüklemekten de ceza alması lazım" dedi.