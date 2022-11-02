O sözleri hafızalara kazınmıştı! ’Bilge Ana’ Mevlüde Genç son yolcuğuna uğurlandı





'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Cenazede taziyeleri kabul eden Mevlüde Genç'in kardeşi Fadime Güneş sözün bittiği yerde olduklarını söyleyerek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Dilim varmıyor onun anlattıkları, yaşadıkları. Her zaman, 'Gardaş acı, benim acım. Hiç kimseyle kötü olmayın. Kimseye küsüp, darılmayın. Acılarımı içime gömdüm. Siz kimseye kinlenmeyin' derdi. 'Aman abla, ne kadar iyisin' diyordum. 'Doğduğum değil; doyduğum yerdeyim' derdi. Ablam anlatılmaz, onunla yaşamak gerek. Onun ekmeğini yemeyen insan yoktur. Almanları öyle bir alıştırmıştı ki; Türkiye'nin sarmasına, dolmasına. Mekanı cennet olsun" dedi.