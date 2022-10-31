Solingen'de ailesi yakılan "Bilge Ana" Mevlüde Genç hayatını kaybetti! Güle güle bilge ana





UİD'DEN TAZİYE MESAJI

Uluslararası Demokratlar Birliği, Mevlüde Genç'in ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, şöyle denildi: "Anne" olarak anılan Mevlüde Genç annemizin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mevlüde Genç, uzlaşma ve anlayışın simgesiydi. Mayıs 1993'te iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini aşırı sağcı bir kundaklama saldırısında kaybettiğinde bile, o acıya rağmen büyük yüreğini gösterdi ve hayatını hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşamaya adadı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) olarak Merhumeye Cenab-ı Hakk'tan rahmet, geride kalan kederli ailesine, yakınlarına ve Almanya Türk toplumuna taziyelerimizi bildiriyor, sabırlar diliyoruz.

Başbakan Wüst, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, "Karşılaştığı nefret, şiddet ve kini cömertlik ve hoşgörü olarak iade etti" sözlerini paylaştı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Mevlüde Ana'nın yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi. Wüst, "Mevlüde Genç ile eyaletimiz barışın büyük bir sembolünü kaybetti. O, insanın içindeki iyiliği temsil ediyordu" dedi.