Obezite ameliyatı felaketle bitti! Yağ aldırırken canından oldu

BAĞIRSAKLARI DIŞARIDA GEZDİ

Melahat Korkmaz'ın ameliyat sırasında bağırsağının 5 yerden delindiği, vücudunun bu nedenle iltihap oluşturduğu ve şoka giren vücudun diğer organlarını zedelediği ortaya çıktı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 5 çocuk annesi kadının ailesi, olayla ilgili hastane yönetiminden şikayetçi oldu.