Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! "Hayatım boyunca o anı unutmam"





Baba Ahmet Öztürk ise oğlu ile gurur duyduğunu söyleyerek "Oğlum bana gururların en büyüğünü yaşattı. Allah ondan razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi. Öztürk yarışmanın birincisi olarak 50 altın ile ödüllendirildi.