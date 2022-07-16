Haberler Yaşam Haberleri Okçular, KKTC'nin Özgürlük Bayramı'nı kutlayacak
Giriş Tarihi: 16.7.2022 15:14 Son Güncelleme: 16.7.2022 15:39

Okçular, KKTC'nin Özgürlük Bayramı'nı kutlayacak

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün birlikte düzenledikleri 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında yarın başlıyor.

SABAH
Okçular, KKTC’nin Özgürlük Bayramı’nı kutlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti, 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası'na ev sahipliği yapacak. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı anma, hatırlatma ve genç kuşağa aktarmak amacıyla hayata geçirilen kupa, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 17-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR KATILACAK

Okçuluk Kupası'nın açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katılacak. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yıl ikincisi düzenlenen, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yer alacağı Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası'yla hem Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini anacaklarını hem de Kıbrıs'taki Türk varlığının engellenemez olduğunu hatırlatacaklarını söyledi.

14 ÜLKEDEN 28 SPORCU YARIŞACAK

2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası'nda, aralarında Türkiye ve KKTC'nin de bulunduğu 14 ülkeden 28 sporcu yarışacak. İlk günün sonunda, Girne Kalesi'nde 2. Barış ve Özgürlük Kupası final atışları ile ödül töreni, ardından mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü düzenlenecek.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

18 Temmuz'da mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü, kanaat önderleri ve gençlerle sohbet, 19 Temmuz'da ise Cumhuriyet Meclisi Resepsiyonu gerçekleştirilecek. Kupa, 20 Temmuz Çarşamba günü, Türk Yıldızları'nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle sona erecek.

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Okçular, KKTC'nin Özgürlük Bayramı'nı kutlayacak
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