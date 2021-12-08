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Giriş Tarihi: 8.12.2021 19:42 Son Güncelleme: 8.12.2021 20:01

Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı!

İstanbul Başakşehir’de askere gitmek için gün sayan Bedirhan Atbaş, tartıştığı arkadaşı tarafından okey oynarken sırtından vurularak öldürüldü. Olayın ardından pişman olduğu iddia edilerek teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; “Bana küfür etti” dediği öne sürüldü. Kahvehanede yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Pazartesi akşamı Başakşehir Kayabaşı'nda bir kafede yaşandı. İddiaya göre, arkadaş olan Bedirhan Atbaş ile Mehmet L., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sonra iki taraf da konuyu kapattığını söyleyerek ayrıldı.

Olaydan iki gün sonra Mehmet L., yanına aldığı tabanca ile Bedirhan Atbaş'ın bulunduğu kafeye gelerek, arkadaşını sırtından tabanca ile vurdu. Askere gitmek için gün sayan Atbaş sırtından ve kalbinden aldığı mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, zanlı Mehmet L. ise olay yerinden kaçtı.

Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı! | Video


TUTUKLANDI


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Atbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gece zanlı Mehmet L., pişman olduğunu söyleyerek karakola gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri biten zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İNFAZ ANI KAMERADA


Başakşehir'de asker gitmek için gün sayan arkadaşını okey masasında vurduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahsın kafeye girerek ateş edip kaçtığı görülüyor.

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Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı!
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