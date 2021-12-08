Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı! | Video

İstanbul Başakşehir’de askere gitmek için gün sayan Bedirhan Atbaş, tartıştığı arkadaşı tarafından okey oynarken sırtından vurularak öldürüldü. Olayın ardından pişman olduğu iddia edilerek teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; “Bana küfür etti” dediği öne sürüldü. Kahvehanede yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.