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OTOMATİK OYNAT
01:42
Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı! | Video 08.12.2021 | 19:55
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Erciyes'te sevindiren kar yağışı | Video 08.12.2021 | 17:39
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Ev hırsızları yakalandı | Video 08.12.2021 | 16:26
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Yaban hayatı foto kapana yansıdı | Video 08.12.2021 | 15:54
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Sokak köpekleri kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 08.12.2021 | 15:54
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Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 15:55
02:41
Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video 08.12.2021 | 15:13
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Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.12.2021 | 15:05
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İkitelli İETT garajında kaza | Video 08.12.2021 | 15:05
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Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 13:46
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Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 08.12.2021 | 13:40
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Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 11:13
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New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 08.12.2021 | 10:57
İstanbul Başakşehir’de askere gitmek için gün sayan Bedirhan Atbaş, tartıştığı arkadaşı tarafından okey oynarken sırtından vurularak öldürüldü. Olayın ardından pişman olduğu iddia edilerek teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; “Bana küfür etti” dediği öne sürüldü. Kahvehanede yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.