Okulu kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak!

"ÖĞRETMENLER KURTARDI"

Havanın yağışlı olması nedeniyle, servisler ve velilerin içeri girebilmeleri için dış demir kapıyı açtırdığını belirten Hacı Şayeste Orta Okulu Müdürü Mehmet Bayram, "Bu sırada zil çaldı. Öğrenci çıkışını kapatan öğrenciler vardı. Bu öğrenciler uyarılarım üzerine kapıyı yeniden açtı. Bu sırada bir kız çocuğu geldi ve kapıyı kapatarak arkadaşlarının çıkmasını engelledi. Kız öğrenciden kapıyı açmasını istedim, kolundan tutup çektim ve kapıyı açtım. Kız çocuğu bana dönüp 'Sen kimsin de bana bağırıyorsun' dedi. Gitmesini söyledim. Gitti ve 5 dakika sonra abisi olduğunu öğrendiğim şahısla birlikte geri geldi. Şahıs gelir gelmez bana küfür edip alnıma kesici bir şeyle vurdu. Öğretmen arkadaşlar gelip elinden beni kurtardı" şeklinde konuştu.