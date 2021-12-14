Haberler Yaşam Haberleri Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu
Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:45 Son Güncelleme: 14.12.2021 15:50

Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu

İstanbul’da bir kişi sahte içkiden öldü. Sahte içkinin satın alındığı Tekel Bayisi’ne baskın yapıldı. 73 şişe sahte votka, 43 şişe sahte rakı, 28 şişe sahte viski ve 1 şişe sahte tekila ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde İ.K. (52) isimli kişinin sahte içkiden zehirlenmesi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlattı.

Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu | Video

İ.K.'nın sahte içkiyi satın aldığı Tekel Bayisi tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda; 24 adet 500 miligramlık pet şişeler içerisinde sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı madde, 73 şişe sahte votka, 43 şişe sahte rakı, 28 şişe sahte viski ve 1 şişe sahte tekila ele geçirildi. "Taksirle Öldürme" suçundan ötürü gözaltı alınan G.K. (21) adliyeye sevk edildi.

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Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu
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