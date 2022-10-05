Haberler Yaşam Haberleri Ölüm Çetesi’ne operasyon… Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar
Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:40

Ölüm Çetesi’ne operasyon… Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar

İstanbul’da zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları kişileri gasp eden, tuzağa düşürerek şantaj yapan ve ölümle tehdit eden bir çete çökertildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ölüm Çetesi’ne operasyon… Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bakırköy İlçesi başta olmak üzere çok sayıda ilçede "Kalpazanlık" yaparak piyasaya sahte para süren ve yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan bir çeteyi tespit etti. Çete üyelerinin, zorla senet imzalatarak kendilerine borçlandırdıkları veya gasp etmek istedikleri kişileri örgüte üye olan kadınları kullanarak tuzağa düşürdükleri de saptandı. Çete üyelerinin şantaj yaptıkları söz konusu kişileri ve ailelerini evlerine ve iş yerlerine giderek ölümle tehdit ettikleri, kendilerinden şikayetçi olan kişilerin ailelerini de arayarak ölümle tehdit etikleri ve "Şikayetinizi geri alın" baskısı yaptıkları belirlendi.

ÇETE LİDERİ DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Tehdit, şantaj, yasa dışı silah ticareti, kalpazanlık, gasp, yaralama ve iş yeri kurşunlama başta olmak üzere 16 farklı suça karışan çete üyelerinin yakalanması için İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. T.İ. isimli kişinin liderliğindeki suç örgütü ile ilgili iltisaklı olan C.İ., M.İ. ve A.İ.'nin de aralarında olduğu toplamda 17 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, 100 mermi, sahte üç bin 100 dolar, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Aralarında suç örgütü lideri T.İ. ile örgütle bağlantılı olan C.İ., M.İ. ve A.İ.'nin de olduğu 12 çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, bu yıl mı? 90 bin taşeron işçi kadroya hangi kurumlarda alınacak, kimleri kapsıyor?
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında, ne zaman yatacak? 850 TL - 1250 TL Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölüm Çetesi’ne operasyon… Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA