Video Yaşam Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar! Ölüm Çetesi’ne operasyon | Video
Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar! Ölüm Çetesi’ne operasyon | Video

Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar! Ölüm Çetesi’ne operasyon | Video

05.10.2022 | 11:59

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İstanbul’da zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları kişileri gasp eden, tuzağa düşürerek şantaj yapan ve ölümle tehdit eden bir çete çökertildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bakırköy İlçesi başta olmak üzere çok sayıda ilçede "Kalpazanlık" yaparak piyasaya sahte para süren ve yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan bir çeteyi tespit etti. Çete üyelerinin, zorla senet imzalatarak kendilerine borçlandırdıkları veya gasp etmek istedikleri kişileri örgüte üye olan kadınları kullanarak tuzağa düşürdükleri de saptandı. Çete üyelerinin şantaj yaptıkları söz konusu kişileri ve ailelerini evlerine ve iş yerlerine giderek ölümle tehdit ettikleri, kendilerinden şikayetçi olan kişilerin ailelerini de arayarak ölümle tehdit etikleri ve "Şikayetinizi geri alın" baskısı yaptıkları belirlendi.

ÇETE LİDERİ DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Tehdit, şantaj, yasa dışı silah ticareti, kalpazanlık, gasp, yaralama ve iş yeri kurşunlama başta olmak üzere 16 farklı suça karışan çete üyelerinin yakalanması için İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. T.İ. isimli kişinin liderliğindeki suç örgütü ile ilgili iltisaklı olan C.İ., M.İ. ve A.İ.'nin de aralarında olduğu toplamda 17 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, 100 mermi, sahte üç bin 100 dolar, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Aralarında suç örgütü lideri T.İ. ile örgütle bağlantılı olan C.İ., M.İ. ve A.İ.'nin de olduğu 12 çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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