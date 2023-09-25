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Giriş Tarihi: 26.9.2023

Ölüm kaldırıma bir adım kala yakaladı

İstanbul’da çalıştığı hastaneye gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bal, kaldırıma bir adım kala süratle gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bal’ın 10 gün sonra evlenecek olan oğlunun düğün hazırlıkların ıyaptığı öğrenildi

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Ölüm kaldırıma bir adım kala yakaladı
İstanbul Ataköy'de özel bir hastanede çay ocağında çalışan Fatma Bal (53), 23 Eylül Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında işe gitmek için Kennedy Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek istedi. Yolu geçen Bal, kaldırıma bir adım kala süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü çarpma noktasından 100 metre sonra durabildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan Fatma Bal'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Bal, hastaneye yetişemeden hayata gözlerini yumdu. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Ahmet Ç. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Evli ve iki çocuk sahibi Fatma Bal pazar günü öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fatma Bal'ın 10 gün sonra gerçekleşecek oğlu Uğur Bal'ın düğünü için gün saydığı ve heyecanlı olduğu öğrenildi. Yakın çevresine toprağa verildiği pazar günü sabah erkenden evden çıkacağını ve düğün davetiyelerini dağıtacağını söylediği ortaya çıktı. Fatma Bal'ın, kızı Cansu'dan da torun için haber beklediği, hamile olan kızının haberi veremeden Bal'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bal'dan geriye kızının nişanında iki evladıyla çektirdiği o mutlu fotoğraf karesi kaldı.

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Ölüm kaldırıma bir adım kala yakaladı
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