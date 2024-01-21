Ölüm sahilinde 5 günde 6. ceset

Antalya sahillerinde son 5 günde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi. Cesetlerden 5'inin kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Son olarak dün Aksu ilçesi sahilde kimliği belirsiz bir erkek cesedi daha bulundu. Cesedin uzun süredir denizde olduğu belirlendi. Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde 17 Ocak'ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya 'nın Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu. Manavgat'ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset kıyıya vurdu. Serik'in Kadriye Mahallesi sahilinde bulunan genç bir kadına ait cesedin ise 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle genç kızın babası Osman Elmas, DNA örneği verdi. Antalya Valiliği'nin açıklamasında ise diğer 5 cesetteki ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirtildi. 90 göçmeni taşıyan bir teknenin 11 Aralık 2023'te Kıbrıs açıklarında kaybolduğu kaydedilen açıklamada, "Muhtemel teknenin batması sonucu cansız bedenlerin rüzgar ve dalgalanma sebebiyle ilimiz kıyılarına sürüklenebileceği değerlendirilmektedir" denildi.