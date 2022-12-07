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Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:21 Son Güncelleme: 7.12.2022 11:42

Ölümlü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Uşak’ta eğlence mekanında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hayatını kaybeden kişinin vurulma anları, mekanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA
Ölümlü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Cumartesi gecesi geç saatlerde İzmir - Uşak Karayolu üzerinde merkeze bağlı Kaşbelen Köyü'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre eğlence mekanında M.H. ve M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yerini silahlı kavgaya bırakırken M.Ç., M.H.'yi ateşli silahla vurarak yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.H.'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan M.Ç. ve yanındaki bir arkadaşı ise Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanındaki arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

1 kişinin öldüğü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Ağır yaralanan M.H., kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meydana gelen olayda M.H.'nin vurulma anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a ait binada faaliyet gösteren eğlence mekanında geçtiğimiz yıl da benzer bir silahlı kavganın yaşandığı öne sürüldü.

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Ölümlü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
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