Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı | Video 07.12.2022 | 11:16
04:26
Ortaokul öğrencisi kız, erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kızı dövdü | Video 07.12.2022 | 10:58
00:37
Bisiklet hırsızını kameralardan yakaladılar | Video 07.12.2022 | 10:58
05:16
01:54
1 kişinin öldüğü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.12.2022 | 10:59
00:29
Sokak ortasında kadını böyle darp etti, çevredekiler sadece izledi | Video 07.12.2022 | 10:10
01:09
İstanbul'da tahsilat çetesi operasyonu: 14 kişi tutuklandı | Video 07.12.2022 | 09:43
01:42
Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı | Video 07.12.2022 | 08:36
01:00
Kadıköy D-100 Kara Yolu'nda 2 araç çarpıştı | Video 07.12.2022 | 08:37
03:26
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 07.12.2022 | 08:37
03:02
02:10
05:06
02:26
02:11
Pençe-Kilit şehidi Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.12.2022 | 16:11
00:58
Muğla’da jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe | Video 06.12.2022 | 15:12
01:09
17:58
01:07
İstanbul Emniyeti’nden “Kaçak Göçmen” açıklaması | Video 06.12.2022 | 13:09
01:20
Tunceli’de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi | Video 06.12.2022 | 11:48
Uşak’ta eğlence mekanında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hayatını kaybeden kişinin vurulma anları, mekanının güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Ağır yaralanan M.H., kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meydana gelen olayda M.H.'nin vurulma anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a ait binada faaliyet gösteren eğlence mekanında geçtiğimiz yıl da benzer bir silahlı kavganın yaşandığı öne sürüldü.