Önce kirli su attı sonra soydu

Fatih, Aksaray'da polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde "Üzerime bir şey sıçradı onu temizlemeye çalışırken biri yanıma geldi. Yardım etmek istedi, o gittikten sonra paranın olmadığıı fark ettim" dedi.
Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 Euro'sunun çalındığını söyledi.
5 BİN 200 KM YOL GELİP HIRSIZLIK YAPTI
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğunu belirledi.