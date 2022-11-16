Fatih'te Cibuti ve Senegalli'nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video

İstanbul Fatih’te 5 bin 200 km yol gelen Etiyopyalı hırsız Cibuti ve Senegalli iki kişiden 250 bin liraya yakın para çaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Etiyopyalı hırsızı yakaladı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

Fatih, Aksaray'da polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde "Üzerime bir şey sıçradı onu temizlemeye çalışırken biri yanıma geldi. Yardım etmek istedi, o gittikten sonra paranın olmadığıı fark ettim" dedi.

Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 Euro'sunun çalındığını söyledi.

5 BİN 200 KM YOL GELİP HIRSIZLIK YAPTI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin tam 5 bin 200 km uzaktan gelen Etiyopya uyruklu Nahom Z.W. olduğu tespit edildi.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.