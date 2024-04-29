Farklı suçlardan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari cezaevine gönderildi | Video
Burdur’da farklı suçlardan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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