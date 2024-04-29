Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu | Video 29.04.2024 | 13:22 Tokat'ın Niksar İlçesi'nde meydana gelen kazada un yüklü TIR devrildi. Kazada yola savrulan un torbaları nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah saatlerinde Niksar İlçesi D-100 karayolu Karanlıkdere Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre K.P. (40) idaresindeki un yüklü çekici ve buna bağlı yarı römork, Erbaa ilçesinden Niksar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle sürücü yaralandı. Meydana gelen kaza nedeniyle Niksar istikametine trafik tamamen kapandı. Trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde karşı yönden sağlandı. Olay yerine gelen vincin TIR'ı kaldırması ve un çuvallarının toplanmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.