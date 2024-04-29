Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu | Video
Tokat'ın Niksar İlçesi'nde meydana gelen kazada un yüklü TIR devrildi. Kazada yola savrulan un torbaları nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.
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