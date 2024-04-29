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Video Yaşam Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu | Video
Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu | Video

Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu | Video

29.04.2024 | 13:22

Tokat'ın Niksar İlçesi'nde meydana gelen kazada un yüklü TIR devrildi. Kazada yola savrulan un torbaları nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza sabah saatlerinde Niksar İlçesi D-100 karayolu Karanlıkdere Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre K.P. (40) idaresindeki un yüklü çekici ve buna bağlı yarı römork, Erbaa ilçesinden Niksar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle sürücü yaralandı. Meydana gelen kaza nedeniyle Niksar istikametine trafik tamamen kapandı. Trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde karşı yönden sağlandı. Olay yerine gelen vincin TIR'ı kaldırması ve un çuvallarının toplanmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.

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