Edanur'un öldüğü parkta savcı bilirkişilerle inceleme yaptı | Video 29.04.2024 | 13:28 Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı'nda İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Çukurun oluştuğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, bölgeye gelen savcı bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'na saat 11.00 sıralarında gelen cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı. İncelemede Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi. Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi. Park havadan da görüntülendi.