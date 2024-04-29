Bilecik'te devrilen kamyonet alev aldı | Video 29.04.2024 | 14:08 Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet bir anda alev alırken, yangın korku dolu gözlerle izlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre; Sabah saatlerinde, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası araç bir anda alev alan araç, itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.