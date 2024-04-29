Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek ölen Edanur’un annesi konuştu | Video

Küçükçekmece’de kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Küçük kızın cenazesini almak isteyen ailesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu Morgu önüne geldi. Edanur Gezer'in cenazesi kimliği olmadığı öğrenilen annesi Nurcan Gezer'e teslim edilmedi. Cenazenin teslim edilebilmesi için, cezaevinde olan babadan DNA örneği alınacağı ve test yapılacağı öğrenildi. Anne Nurcan Gezer, "'Ben çocuğun annesiyim, doğum kağıdım var bana teslim edin' diyorum, vermiyorlar babasının DNA testini bekliyorlar." diye konuştu.