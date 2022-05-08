Onlarınki kan değil sevgi bağı kalpten anneler





KENDİMİ GECE GÜNDÜZ ELİF'İME ADADIM

ÇORUM'DA yaşayan ve annesinin rahatsızlığı nedeniyle hiç evlenmeyen fakat annelik duygusunu da tatmak isteyen Sariye Yağlı (56) da kalpten doğuran annelerden sadece biri. Zihinsel ve bedensel engelli bir çocuğa annelik yapan Yağlı: Kız kardeşim benden önce koruyucu aile olmuştu. Ben de Elif'in annesi olduğumda zihinsel ve bedensel engeli vardı, hiç yürüyemiyordu. Elif'im aileme katıldığında 2 yaşındaydı. Gecemi gündüzüme kattım, kendimi evladıma adadım. Kemik suları kaynattım, çorbalar hazırladım, bacaklarına zeytinyağı ile masaj yaptım. Sevgi ve şefkatle Elif 3 ayda yürüdü. Zihinsel engeli yüzde 80'di, şimdilerde yüzde 20'ye düştü. Raporunu yeniledik, bir yıl daha özel eğitime giderse yeter dediler. Benim de artık 'Anneler Günün kutlu olsun' diyecek kızım var.