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Giriş Tarihi: 1.6.2022 10:51 Son Güncelleme: 1.6.2022 10:55

Ordu'da kan donduran olay: Husumetlisini kepçeyle ezmeye kalktı!

Ordu’da kan donduran olay: Husumetlisini kepçeyle ezmeye kalktı!

Son dakika... Ordu'da kan donduran görüntüler! Bir vatandaş husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çevirdi. Araç içinde canını kurtarmaya çalışan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Ordu'da bir kişi, husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çevirdi. Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde E.Ç. kullandığı iş makinesi ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Onur D. yönetimindeki 06 RCA 70 plakalı otomobilin önünü kesti.

ÖNÜNÜ KESTİĞİ ARACI KEPÇEYLE SIKIŞTIRIP TERS ÇEVİRDİ

Otomobille geri manevra yapan Onur D, bir iş yerinin önünde park halindeki otomobile çarptı. E.Ç, iş makinesinin kepçesiyle içinde sürücü haricinde bir kişinin daha bulunduğu otomobili ters çevirdi.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ZOR ÇIKTI

Ters dönen otomobilden çıkan Onur D, iş makinesinin sürücüsünü durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. E.Ç'nin kepçe ile tekrar vurduğu araçta bulunan Onur Ç. de kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

YARALANDI

Olayda yaralanan Onur D. ve Onur Ç, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Ordu'da kan donduran olay: Husumetlisini kepçeyle ezmeye kalktı!
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