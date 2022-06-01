Son dakika: Ordu'da bir kişi, husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çevirdi. Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde E.Ç. kullandığı iş makinesi ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Onur D. yönetimindeki 06 RCA 70 plakalı otomobilin önünü kesti.