Son dakika: Ordu'da bir kişi, husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çevirdi. Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde E.Ç. kullandığı iş makinesi ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Onur D. yönetimindeki 06 RCA 70 plakalı otomobilin önünü kesti.
ÖNÜNÜ KESTİĞİ ARACI KEPÇEYLE SIKIŞTIRIP TERS ÇEVİRDİ
Otomobille geri manevra yapan Onur D, bir iş yerinin önünde park halindeki otomobile çarptı. E.Ç, iş makinesinin kepçesiyle içinde sürücü haricinde bir kişinin daha bulunduğu otomobili ters çevirdi.
YARALANDI
Olayda yaralanan Onur D. ve Onur Ç, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ordu'da dehşete düşüren görüntüler! Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdı | Video