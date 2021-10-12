Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Organize suç örgütüne flaş operasyon! Sözde mahkeme kurup infaz etmişler
Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:04 Son Güncelleme: 12.10.2021 16:20

Organize suç örgütüne flaş operasyon! Sözde mahkeme kurup infaz etmişler

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Organize suç örgütüne flaş operasyon! Sözde mahkeme kurup infaz etmişler

Konya’da silahlı organize suç örgütüne yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 28’i tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. 1 şüphelini de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Örgütün içinde kurulan infaz timinin ise 11 eyleme katıldığı tespit edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda suça karıştığı tespit edilen örgüte yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli kisveler altında silahlı organize suç örgütü oluşturan, örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edindiği tespit edilen 39 şüpheliye yönelik 30 Eylül tarihinde operasyon gerçekleştirildi. 34 şüpheli gözaltına alındı.

SÖZDE MAHKEME KURUP İNFAZ ETMİŞLER
Örgütün içerisinde oluşturduğu infaz timleri aracılığıyla, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, sözde mahkeme kurarak yargılama yargılama yaptıkları, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz suçları olmak üzere toplam 11 eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

33 ŞÜPHELİDEN 28'İ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi. 28 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol kararıyla 2 şüphelide savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Konya’da suç örgütüne yönelik operasyonda 28 tutuklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Organize suç örgütüne flaş operasyon! Sözde mahkeme kurup infaz etmişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA