Haberler Yaşam Haberleri Örgüt propagandasına dönüşen düğünde 10 tutuklama! CHP'li başkan da çelenk göndermiş
Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:03 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:51

Örgüt propagandasına dönüşen düğünde 10 tutuklama! CHP'li başkan da çelenk göndermiş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Örgüt propagandasına dönüşen düğünde 10 tutuklama! CHP’li başkan da çelenk göndermiş

İstanbul Esenyurt’ta bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasına dönüşen düğünde damatla birlikte gözaltına alınan 9 akrabası tutuklandı. Skandal düğüne CHP’li Esenyurt Belediye Başkanının da çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan düğünde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atarak örgütsel çağrışım içeren bez ve görsellerle halay çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, damat Mesut Karçık ile 9 yakını gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Örgüt propagandasına dönüşen düğünde 10 tutuklama! CHP'li başkan da çelenk göndermiş | Video

Şüpheliler damat Mesut Karçık ve 9 akrabası terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan 3'ünün "terör örgütü üyeliği"nden suç kaydı olduğu öğrenildi.

CHP'Lİ BAŞKAN ÇELENK GÖNDERMİŞ
Öte yandan skandal sloganların atıldığı, bebek katili terör elebaşına özgürlük istenen düğüne Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Örgüt propagandasına dönüşen düğünde 10 tutuklama! CHP'li başkan da çelenk göndermiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA