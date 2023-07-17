Orman yangınlarına soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, Muğla Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay Belen, Muğla Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir Urla ve Antalya Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, orman yangınlarının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığını, 7 şüphelinin tespit edildiğini söyledi.

"2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, GÖZALTILAR VAR"

Tunç yangılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fethiye'de 1, Milas'ta 1 olmak üzere 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Tunç "Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Bakan Tunç son durumu açıkladı: 2 kişi tutuklandı