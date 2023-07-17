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Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:17

Orman yangınlarına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay Belen, Muğla Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir Urla ve Antalya Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığını açıkladı. Tunç, yangınlarla ilgili 7 şüphelinin tespit edildiğini kaydetti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Orman yangınlarına soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, Muğla Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay Belen, Muğla Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir Urla ve Antalya Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, orman yangınlarının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığını, 7 şüphelinin tespit edildiğini söyledi.

"2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, GÖZALTILAR VAR"

Tunç yangılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fethiye'de 1, Milas'ta 1 olmak üzere 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Tunç "Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Orman yangınlarına soruşturma
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