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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı
Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:25

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı

Son dakika haberleri: Hatay'ın Belen, Mersin'in Gülnar ve Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde dün başlayan orman yangınları devam ediyor. 3 ilde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürerken, Hatay'da yangın bölgesine ulaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Belen ilçesindeki yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Ayrıca yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. İşte Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki yangınlarda son durum...

Bekir COŞKUN
Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı

SON DAKİKA HABERLERİ: Dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı.

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı

7 EV YANDI VE 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün otomobille çarpıştığı kazada, otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. 120 hektarlık alanda etkili olan yangın, gece de devam etti.

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SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Gece görüşlü heliktopterle devam eden hava müdahalesine günün aydınlanmasıyla uçaklar ve diğer helitopterler de dahil oldu.

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü'nün 450 personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile bölge halkı, yangını söndürmek için ikinci günde de çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişinin de adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı

BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti.

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