Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı

Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 09:25

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor: Bakanlar son bilançoyu açıkladı

Son dakika haberleri: Hatay'ın Belen, Mersin'in Gülnar ve Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde dün başlayan orman yangınları devam ediyor. 3 ilde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürerken, Hatay'da yangın bölgesine ulaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Belen ilçesindeki yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Ayrıca yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. İşte Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki yangınlarda son durum...