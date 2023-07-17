Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor... | Video

Hatay Çanakkale ve Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangınlar rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Alevlere müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın söndürme çalışmalarını yönetmek için Hatay Belen'e gitti..