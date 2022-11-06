Otelci çift cinayeti: Esra Yıldız’ın ailesi bir yıl sonra kızlarının öldürüldüğü eve geldi

Yasemen Dallı, "Benim yavruma nasıl kıydılar? Bana bu büyük acıyı yaşattılar. Benim çiçeğimi soldurdular. Allah onların binlerce belasını versin. Gül gibi yavrumu aldılar benden. Belalarını bulsunlar. Ben kızımın mezar taşına, buraya geldim, duvarlarına sarılıyorum. Adalet bu değil" diyerek ağladı. Dallı, evi toparlamaya çalışacağını ve dava sonucuna kadar bekleyeceğini, ardından kiralayarak, gençlere eğitim bursu olarak vereceğini söyledi.