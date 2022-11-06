Video Yaşam Otelci çift cinayeti: Esra Yıldız'ın ailesi bir yıl sonra kızlarının öldürüldüğü eve geldi | Video
Otelci çift cinayeti: Esra Yıldız'ın ailesi bir yıl sonra kızlarının öldürüldüğü eve geldi | Video

Otelci çift cinayeti: Esra Yıldız'ın ailesi bir yıl sonra kızlarının öldürüldüğü eve geldi | Video

06.11.2022 | 14:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir annenin kızına en acı seslenişi: Ben seni bulamadım, sen beni bul 07:54
Bir annenin kızına en acı seslenişi: "Ben seni bulamadım, sen beni bul" 06.11.2022 | 14:35
Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi’nin dış cephesinde hasar oluştu | Video 03:29
Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu | Video 06.11.2022 | 14:34
Otelci çift cinayeti: Esra Yıldız’ın ailesi bir yıl sonra kızlarının öldürüldüğü eve geldi | Video 06:57
Otelci çift cinayeti: Esra Yıldız'ın ailesi bir yıl sonra kızlarının öldürüldüğü eve geldi | Video 06.11.2022 | 14:36
Ölümden saniyelerle kurtuldular! Sundurma kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:57
Ölümden saniyelerle kurtuldular! Sundurma kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.11.2022 | 14:34
Dilek Ertek gemiden nasıl düştü? Oğlu ilk kez konuştu İsviçreli sevgilisinden şüpheleniyorum | Video 02:01
Dilek Ertek gemiden nasıl düştü? Oğlu ilk kez konuştu "İsviçreli sevgilisinden şüpheleniyorum" | Video 06.11.2022 | 13:12
2 liselinin öldüğü scooter faciasının yaşandığı caddedeki hız sınırı 70 değil, 50 kilometre | Video 06:50
2 liselinin öldüğü scooter faciasının yaşandığı caddedeki hız sınırı 70 değil, 50 kilometre | Video 06.11.2022 | 12:49
PKK’nın finans kaynağına darbe | Video 00:22
PKK’nın finans kaynağına darbe | Video 06.11.2022 | 11:34
50 ton saman balyası küle döndü | Video 00:28
50 ton saman balyası küle döndü | Video 06.11.2022 | 11:23
Kurallara uymayanları affetmediler! 10 ayda 573 bin liralık trafik cezası | Video 00:13
Kurallara uymayanları affetmediler! 10 ayda 573 bin liralık trafik cezası | Video 06.11.2022 | 11:19
Nusaybin’de Gençlik Konseri düzenlendi | Video 02:19
Nusaybin'de Gençlik Konseri düzenlendi | Video 06.11.2022 | 11:19
İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira | Video 00:51
İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 1.5 milyon lira | Video 06.11.2022 | 11:19
İstanbul’da markette dehşet anları! Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar | Video 04:42
İstanbul’da markette dehşet anları! Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar | Video 06.11.2022 | 10:49
Taksim’de hareketli anlar! Bıçaklı saldırganı güven timleri yakaladı | Video 01:28
Taksim’de hareketli anlar! Bıçaklı saldırganı güven timleri yakaladı | Video 06.11.2022 | 10:49
Çiftlikbank mağduru bu kez de internet dolandırıcılarına parasını kaptırdı | Video 02:20
Çiftlikbank mağduru bu kez de internet dolandırıcılarına parasını kaptırdı | Video 06.11.2022 | 10:31
Kadın sürücü dolmuşa çarptı, sinirlenip kendi otomobilini parçaladı | Video 00:38
Kadın sürücü dolmuşa çarptı, sinirlenip kendi otomobilini parçaladı | Video 06.11.2022 | 10:28
7 farklı dilde okunan Mevlid-i Şerif dinleyenleri mest etti | Video 04:27
7 farklı dilde okunan Mevlid-i Şerif dinleyenleri mest etti | Video 06.11.2022 | 10:00
Fare pisliklerinin içinde sahte içki hazırlayıp satıyorlardı | Video 01:59
Fare pisliklerinin içinde sahte içki hazırlayıp satıyorlardı | Video 06.11.2022 | 10:01
Suç örgütü üyesi fuhuş için anlaştığı kadını gasp etti | Video 00:27
Suç örgütü üyesi fuhuş için anlaştığı kadını gasp etti | Video 06.11.2022 | 10:01
Arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi | Video 01:08
Arızalanan İETT otobüsü trafiği kilitledi | Video 06.11.2022 | 10:00
Maden ocağında patlama: 2’si ağır 4 yaralı | Video 00:36
Maden ocağında patlama: 2'si ağır 4 yaralı | Video 06.11.2022 | 08:50

Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesinin üzerinden 389 gün geçti. Cinayet soruşturmasında Nuri Yıldız'ın 3 yeğeni hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama eylül ayında başladı ve ilk duruşmada mahkeme Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek vahşice öldürüldüğü evin sahiplerine teslim edilmesine karar verdi. Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, bu karar üzerine kızının öldürüldüğü Avcılar'daki evine ilk kez gitti. Kızının katledildiği evi toparlamaya çalışacağını ve dava sonuçlanıncaya kadar bekleyeceğini söyleyen Dallı, daha sonra kiraya verip, eğitim bursu olarak gençlere dağıtacağını ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesi, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobilin yandığı ihbarıyla ortaya çıktı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede, koltukta kan izleri tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız'ı (38) boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Sanıkların Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, Beylikdüzü'nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi. Yapılan soruşturma sonunda Nuri Yıldız'ın yeğenleri, Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası dava açıldı. Eylül ayında başlayan yargılamada sanıklar, suçlamaları reddetti. Mahkeme, yargılama için gerekli deliller toplandığı gerekçesiyle, Esra Yıldız'ın öldürüldüğü evin, yasal mirasçılarına teslim edilmesine karar verdi.

BENİM ÇİÇEĞİMİ SOLDURDULAR
Mahkemenin kararı üzerine 4 Kasım Cuma günü Avcılar'daki eve giden Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, 389 gün sonra kızının katledildiği yerde DHA ekibine konuştu. Evin mühürlü kapısı kırılıp, kilidi değiştirildikten sonra eve giren Yasemen Dallı'ının ayakta zor durduğu gözlendi. Evde dolaşan Dallı, gözyaşları içerisinde kızının eşyalarına ve albümüne baktı. Yasemen Dallı, Benim yavruma nasıl kıydılar Bana bu büyük acıyı yaşattılar. Benim çiçeğimi soldurdular. Allah onların binlerce belasını versin. Gül gibi yavrumu aldılar benden. Belalarını bulsunlar. Ben kızımın mezar taşına, buraya geldim, duvarlarına sarılıyorum. Adalet bu değil diyerek ağladı. Dallı, evi toparlamaya çalışacağını ve dava sonucuna kadar bekleyeceğini, ardından kiralayarak, gençlere eğitim bursu olarak vereceğini söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA