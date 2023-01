Otizmli çocuğa darp: Odaya gizli kamera yerleştirdiler

"6'NCI DAKİKADA ÇOCUĞUMUN AĞZINA VURMAYA BAŞLIYOR"

Güzel bir şekilde öğretmenimizle ayrıldık. O gider gitmez kayıtlara baktım. En kötü bir itme kakma olarak hayal ettim çünkü en kötüsü buydu benim için. İlk gördüğüm an, eğitime başlıyor ve 6'ncı dakikada çocuğumun ağzına vurmaya başlıyor. Ayaklarımın altından saçlarıma kadar titrediğimi hissettim gördüğümde. Yürek dayanmıyor.1 yılı aşkın süredir tuvalet eğitimi var. Bağımsızlaşması lazım sene okula gidecek siz ona fiziksel ipucuyla gösterin, sözel söylemeyin diyordu. Görüntülerde görüyoruz ki içeride odanın ortasında pantolonun bağcığını açmadan hunharca indiriyor ve çocuğun arkasını çevirip tuvalete doğru ittiriyor. Çocuk hiçbir şey yapmadan önündeki materyale baktığı anda ağzına sürekli tokat geliyor. Elini büküyor, ağlama nöbetine girince de bu sefer susturmak için sarılıyor. Balkona başka odadan da çıkılıyor oradan camdan beni gören var mı diye ağzını kapatıp gelen giden var mı diye bakıyor. Bu insanın başka çocuklara da uzanmasından korkuyorum." diye konuştu.

"KENDİ EVİMDE ÇOCUĞUM EĞİTİM ALIYOR DERKEN DARBEDİLİYORMUŞ"

Anne Koşar, "Hazmedemediğim şey şu. Ben kendi evimde burada oh benim çocuğum ne güzel eğitim alıyor deyip kendi işime gücüme bakarken benim çocuğum içeride darbediliyormuş. Psikolojik, fiziksel şiddetin her türlüsü var içeride. Tuvalet eğitimi var, altını ıslatan bir çocuk değil ama 3 kere tuvalete kaldırdığım çocuk yine yataklara işiyor. Kesinlikle rehabilite edilmesi gerekiyor" dedi.

Odaya kamera yerleştirirken çok utandıklarını da belirten Koşar, "Kamerayı koyarken titriyorum, kendimi kötü hissediyorum. Kolunda, yanağında çizik izleri… Çocuğum sürekli özür diliyor, eşime de diyorum ki bu nasıl olur? Suç duyurusunda bulunduk. Maddi manevi her şekilde mücadele etmek istiyorum. Ben kendisine Mustafa ona vurduğunuzu söylüyor dedim. O da ben K harfi söylemesin diye ağzını tutuyorum dedi. Kayıtlar da o da var ama ikisi de birbirinden çok farklı" dedi.

"BİZ KAMERA KOYMAK AYIP OLUR DEDİK AMA ASIL AYIBI O ÇOCUĞUMUZA YAPIYORMUŞ"

Baba Engin Koşar da, "Bir sindirme, bastırma yoluyla eğitim modeli asla olmaz. Hala o görüntülerin şoku altındayız. Mustafa'ya ben son zamanlarda yaklaştığımda eliyle, ifadesiyle, korkuyla çekilme, yaklaşırken sanki bir şey yapacakmışım gibi yapıyordu. Biz kamerayı yerleştirirken bile çekinerek yerleştirdik. Karşımızdaki insana ayıp olur düşüncesiyle biz bunu düşünüyoruz ama o ayıbın en büyüğünü bizim çocuğumuza yapıyormuş" dedi.