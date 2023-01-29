Otizmli çocuğun ailesinden "Eğitmeni darbetti" iddiası | Video

Otizmli 6 yaşındaki Mustafa Koşar, iddiaya göre evine özel eğitim vermesi için gelen klinik psikolog İ.A tarafından darbedildi. İ.A. eğitimlerin katı kurallar dahilinde olduğuna vurgu yaparak iddiaları yalanlarken, aile, klinik psikolog İ.A hakkında suç duyurusunda bulundu. Anne Özgül Koşar, Ben kendi evimde, oh benim çocuğum ne güzel eğitim alıyor deyip kendi işime gücüme bakarken benim çocuğum içeride darbediliyormuş. Psikolojik, fiziksel şiddetin her türlüsü var içeride dedi.