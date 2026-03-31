Define için 6 metrelik kuyu kaza kazan 4 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 31.03.2026 | 14:46 Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi Sakızlık mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B. (61), R.K. (63), B.E. (42) ve M.K.'yi (47) 6 metre derinliğindeki kuyuda kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.Operasyonda, kazıda kullanıldığı değerlendirilen 1 jeneratör, 2 hilti, 1 dalgıç pompa, 1 motorlu makaralı asansör sistemi, 1 kazma, 1 kürek, 1 balyoz, 1 murç ve 3 kovaya el konuldu.Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.