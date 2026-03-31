Video Yaşam Park halindeki minibüse çarptı; hasarı kontrol edip yoluna devam etti | Video
Park halindeki minibüse çarptı; hasarı kontrol edip yoluna devam etti

Park halindeki minibüse çarptı; hasarı kontrol edip yoluna devam etti | Video

31.03.2026 | 09:52

Avcılar'da geri manevra yapan kamyonet, park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kazanın ardından araçtan inen kamyonet şoförü, minibüste oluşan hasarı kontrol ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan kamyonet, kargo şirketine ait park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kazanın ardından kamyonet şoförü aracından inerek minibüste oluşan hasarı kontrol etti. Daha sonra tekrar aracına binen şoför, olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde aracındaki hasarı fark eden minibüs sürücüsü, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince çarpıp kaçan kamyoneti tespit etti. Görüntüleri sanal medyada paylaşan sürücü, zararının karşılanmasını istedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY