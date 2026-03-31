Kadıköy'de korkutan yangın: Motosiklette başladı, otomobile sıçradı! | Video
31.03.2026 | 09:13
Kadıköy Fikirtepe'de park halindeki bir motosiklette çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin yanında bulunan otomobile sıçrayarak ikinci bir yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, motosiklet ve otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
