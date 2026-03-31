Kadıköy'de korkutan yangın: Motosiklette başladı, otomobile sıçradı! | Video

31.03.2026 | 09:13

Kadıköy Fikirtepe'de park halindeki bir motosiklette çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hızırbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki motosiklet aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, motosikletin yanında bulunan otomobile sıçrayarak ikinci bir yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, motosiklet ve otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sefo Müslüm Gürses’le düet yaptı! Konserinde teknolojiyi konuşturdu: O anlar kameralara böyle yansıdı... | Video 02:08
Sefo Müslüm Gürses'le düet yaptı! Konserinde teknolojiyi konuşturdu: O anlar kameralara böyle yansıdı... | Video 31.03.2026 | 09:39
Türk doktorlar öncü rol oynuyor! Eksi 40 derecede kanser tedavisi 02:04
Türk doktorlar öncü rol oynuyor! Eksi 40 derecede kanser tedavisi 31.03.2026 | 09:24
Şehir şehir gezip, evlerden hırsızlık yapan 3 kadın önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:34
Şehir şehir gezip, evlerden hırsızlık yapan 3 kadın önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 31.03.2026 | 09:22
Mersin’de evleri soyan kadın hırsızlar minibüste polise yakalandı | Video 02:00
Mersin'de evleri soyan kadın hırsızlar minibüste polise yakalandı | Video 31.03.2026 | 09:10
İstanbul’dan öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 01:59
İstanbul’dan öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 15 yaralı | Video 31.03.2026 | 08:55
Tokat’ta alkollü sürücü araçla takla attı: İki kardeş yaralandı | Video 00:48
Tokat'ta alkollü sürücü araçla takla attı: İki kardeş yaralandı | Video 31.03.2026 | 08:27
Son dakika... 16 yaşındaki Tuana Elif Torun’un acılı babasından açıklama | Video 05:56
Son dakika... 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un acılı babasından açıklama | Video 31.03.2026 | 08:18
Tokat’ta alkollü sürücü emanet araçla takla attı: 2 yaralı | Video 00:48
Tokat’ta alkollü sürücü emanet araçla takla attı: 2 yaralı | Video 31.03.2026 | 08:01
Tekirdağ’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:55
Tekirdağ'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 31.03.2026 | 07:57
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruyu açtırabildi mi? Yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 03:21
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruyu açtırabildi mi? Yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 31.03.2026 | 00:25
Şile’de sağanak su baskınlarına neden oldu 00:20
Şile'de sağanak su baskınlarına neden oldu 30.03.2026 | 22:05
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 3 yaralı 01:13
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 3 yaralı 30.03.2026 | 17:34
Kocaeli TEM’de 6 araç birbirine girdi: TIR’da yüklü sular yola saçıldı | Video 02:05
Kocaeli TEM'de 6 araç birbirine girdi: TIR'da yüklü sular yola saçıldı | Video 30.03.2026 | 15:30
Manisa’da selde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı | Video 02:58
Manisa'da selde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı | Video 30.03.2026 | 15:25
Afyonkarahisar’da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video 00:27
Afyonkarahisar'da evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırısı kamerada | Video 30.03.2026 | 15:16
Isparta’da Alman turistin kullandığı Mercedes karavan Tofaş otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:51
Isparta'da Alman turistin kullandığı Mercedes karavan Tofaş otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı | Video 30.03.2026 | 15:11
Esenyurt’ta eşine kızıp sokakta silahla ateş ederek gezen şüpheli kamerada | Video 01:21
Esenyurt'ta eşine kızıp sokakta silahla ateş ederek gezen şüpheli kamerada | Video 30.03.2026 | 15:08
Motosikletle gelip, işyeri sahibini başından vurup öldürdü | Video 01:30
Motosikletle gelip, işyeri sahibini başından vurup öldürdü | Video 30.03.2026 | 14:42
İstanbul Şişli’de araca saldıran sürücüye 192 bin 719 lira para cezası kesildi | Video 00:53
İstanbul Şişli'de araca saldıran sürücüye 192 bin 719 lira para cezası kesildi | Video 30.03.2026 | 13:29

