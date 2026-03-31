Malatya'da kamyonetin devrilme anı kamerada | Video 31.03.2026 | 14:17 Malatya'da otomobil ile çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

10 Şubat Salı günü saat 21.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Altın Kayısı Bulvarı girişinde meydana gelen kazada, 44 ACF 983 plakalı kamyonet ile 44 ABR 741 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet savrularak devrilirken kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.