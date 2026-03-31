Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheliden 7'si tutuklandı | Video 31.03.2026 | 16:27 Kilis'te düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kilis'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde operasyonlarda 6 farklı olayda toplam 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında 516 adet captagon hap, 39,03 gram metamfetamin, 4,64 gram esrar ile 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.Şüphelilerden İ.S., U.C.G., F.Y.G., A.M., H.U., M.A.Ç. ve A.Ç. isimli 7 şahıs tutuklanırken, A.H. hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.