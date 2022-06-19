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Giriş Tarihi: 19.6.2022 14:09 Son Güncelleme: 19.6.2022 14:23

Otoban kenarında yetiştirip satıyorlardı… Suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Otoban kenarında yetiştirip satıyorlardı… Suçüstü yakalandılar

İstanbul’da otoban kenarında yetiştirdikleri uyuşturucu maddeleri satan iki kişi; Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde otoban kenarında bir noktada uyuşturucu madde imalatı, adreslerinde ise uyuşturucu madde satışı yapan Ö.K. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Otoban kenarında yetiştirip satıyorlardı, suçüstü yakalandılar | Video

Yetiştirilen Hint Kenevirleri'nin yeri tespit edildi. Otoban kenarındaki noktada 22 adet Hint Keneviri bulundu ve sökülerek muhafaza altına alındı. Adreste yapılan aramalarda da bir kök Hint Keneviri, iki uyuşturucu hap, 0,83 gram esrar maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan iki suç ortağı adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Otoban kenarında yetiştirip satıyorlardı… Suçüstü yakalandılar
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