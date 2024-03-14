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Giriş Tarihi: 14.3.2024 12:27 Son Güncelleme: 14.3.2024 12:42

Otobüste sopalı fazla yolcu kavgası

Adana’da kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı öne sürülen özel halk otobüsünde, sürücü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Sürücünün sopayla yolcuya saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otobüste sopalı fazla yolcu kavgası

Merkez Yüreğir ilçesinde özel halk otobüsünün sürücüsü, iddiaya göre, kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Yolcular arasında bu konuda tartışma çıkınca, ismi açıklanmayan sürücü, yolcuların aracın arka kısmına ilerlemesini istedi. Yolculardan biri "Nereye gideyim? Adamın üzerine mi çıkayım?" dedi. Tartışma, kavgaya dönüşünce sürücü, koltuğun altındaki sopayı alıp, yolcuya inmesini söyledi.

KAMERAYA YANSIDI

Araç sürücüsü, koltuğun üzerine çıkıp, yolcuya saldırmaya çalışınca taraflar arasında arbede çıktı. Şoförün araçta bulunan bir arkadaşı da kavgaya karıştı. Karışıklık sırasında şoförün elinden sopayı alan arkadaşı da yolculara saldırdı. Kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Adana'da "fazla yolcu" kavgası! Şoför yolcuya sopa ile saldırdı | Video

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Otobüste sopalı fazla yolcu kavgası
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