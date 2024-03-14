Adana'da "fazla yolcu" kavgası! Şoför yolcuya sopa ile saldırdı | Video 14.03.2024 | 12:14 Adana’da özel halk otobüsünde bir kişi ‘fazla yolcu’ var demesinin üzerine aracın şoförü tarafından sopalı saldırıya uğradı, bu anlar araç içi kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'nın Yüreğir hattına çalışan bir özel halk otobüsüne aracın sürücüsü iddiaya göre içeride yer kalmayacak kadar yolcu aldı. Daha fazla yolcu almak isteyen sürücü, arkalara doğru ilerleyin demesi üzerine bir yolcu "adamın üzerine mi çıkayım?" dedi. Bunun üzerine aracın sürücüsü yanında bulunan sopasını alarak müşterisine saldırdı. Bu anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.