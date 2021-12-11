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Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:54 Son Güncelleme: 11.12.2021 13:04

Otogarda sahtecilik operasyonu!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Otogarda sahtecilik operasyonu!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda iki kişi sahte 5 bin 500 dolar ve 11 kutu halinde toplam 33 litre sahte içkiyle yakalandı.

İstanbul Emniyeti'nin "Parada Sahtecilik" soruşturması Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda açıldı. Güney Araç Girişi kontrol noktasında Irak uyruklu A.A.M.A. şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin üzerinden sahte 5 bin 500 dolar ele geçirildi. Şüphelinin 2 bin Libya Doları karşılığında sahte 5 bin 500 doları satın aldığı belirlendi. Yapılan kontrollerde Türkmenistan uyruklu Y.B.'nin valizinde ise 11 kutu halinde toplam 33 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

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Otogarda sahtecilik operasyonu!
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