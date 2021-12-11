Otogarda sahtecilik operasyonu!

İstanbul Emniyeti'nin "Parada Sahtecilik" soruşturması Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda açıldı. Güney Araç Girişi kontrol noktasında Irak uyruklu A.A.M.A. şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin üzerinden sahte 5 bin 500 dolar ele geçirildi. Şüphelinin 2 bin Libya Doları karşılığında sahte 5 bin 500 doları satın aldığı belirlendi. Yapılan kontrollerde Türkmenistan uyruklu Y.B.'nin valizinde ise 11 kutu halinde toplam 33 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.