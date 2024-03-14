Pandemi yaşam süresini kısalttı

Uluslararası bir araştırma, Kovid- 19 salgını sonucu dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1.5 yılı aşkın azaldığını ortaya koydu. Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışmasının 1950-2021 yıllarında 195 ülkedeki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analizinin yanı sıra anketler, nüfus sayımları ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılan araştırmada, özellikle Kovid-19 salgını dönemine odaklanıldı. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nce (IHME) yürütülen araştırmada, dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1.5 yılı aşkın azaldığı ve geçmişteki artışların keskin şekilde tersine döndüğü saptandı.