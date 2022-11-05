Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı

İstanbul'da park halindeki bir otomobil ve iki motosikleti çaldığı tespit edilen Furkan D.(21) yakalandı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Furkan D.'nin 13 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
Şüphelinin 28 Cuma günü M.D.'ye ait otomobili çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ancak kısa süre sonra geri dönen şüphelinin bu kez aracın kapılarını açtığı, çevredeki kalabalığa aldırmadan elindeki çantaları otomobile yükleyip oradan ayrıldığı görülüyor.
Şüphelinin 25 Ekim Salı günü T.A.'ya ait motosiklet ile 20 Ekim Perşembe günü F.D.'ye ait motosikletini çaldığı belirlendi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.