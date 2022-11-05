Park halindeki aracı saniyeler içinde çaldı | Video

İstanbul’da gündüz vakti sokağa gezmeye çıkmış gibi davranıp park halindeki aracı çalan hırsız yakalandı. Hırsızın bir aracı saniyeler içinde çaldığı ve onu farkeden komşunun aşağıya sepet salıp uyarmaya çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da park halindeki bir otomobil ve iki motosikleti çaldığı tespit edilen Furkan D.(21) yakalandı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Furkan D.'nin 13 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelinin 28 Cuma günü M.D.'ye ait otomobili çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, güpe gündüz elindeki çantalarla otomobilin yanına yaklaşan şüphelinin bir süre uğraştıktan sonra kapıyı açamayınca çantaları orada bırakarak uzaklaştığı görüldü.

Ancak kısa süre sonra geri dönen şüphelinin bu kez aracın kapılarını açtığı, çevredeki kalabalığa aldırmadan elindeki çantaları otomobile yükleyip oradan ayrıldığı görülüyor.