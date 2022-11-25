Pastamıza sevgimizi kattık en kıymetlilerimize koştuk

SABAH, İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi'nde yaşayan emekli öğretmenleri ziyaret etti. Huzurevinde kalan 19 öğretmenimizin çoğu 90'lı yaşlarda. İşte Öğretmenler Günü için ellerini öptüğümüz, yanımızda götürdüğümüz pastamızı birlikte üflediğimiz en kıymetlilerimizin bizimle paylaştıkları:Çocukluk hayalim öğretmenlikti. Eşim ölünce yalnızlık hissettim. O yüzden huzurevine yerleştim. Öğrencilerimden ziyaretime gelen oluyor. Öğrenci diyorum ama yaşları 70-75. Çok mutlu oluyorum. İlk tayinimin çıktığı Sinop Taypalı köyünde o kadar yokluk gördük ki. Okulun malzemelerini bile ben alıyordum. Köyün hem öğretmeni hem sağlık memuruydum. Sobayı sınıfa ben kurdum. Bu gelişmişlik yoktu o zamanlar.): İlk tayinimin çıktığı Ağrı'ya giden trende tanıştığım Melahat hanımla 69 yıllık evliyim. Eskişehir ve Kütahya'nın ilçelerinde de görev yaptıktan sonra son durağımız İstanbul oldu. 45 yıl önce emekli olduk. 7 yıl önce de huzurevine yerleştik. Ben doğa resimleri çiziyorum, sergiler düzenliyorum.Ailem Doğu'ya tayinim çıktığında gitmemi istememişti. Ben yine de gidip görevimi yaptım. 3 şiir kitabım, 1000 şiirim var. Öğrencilerimizin bizi arayıp sorması çok güzel bir vefa. Mutlu oluyoruz.Babam Haydarpaşa Garı'nda istasyon şefiydi. Daha sonra tayini Sivas Garı'na çıktı. Atatürk Sivas Tren Garı'na geldiğinde yaşadığı heyecanı, gururu hiç unutamam. Zaten babamın isteğiyle öğretmen oldum. İstanbul Maçka'da bir ortaokulda elişi öğretmenliği yaptım. Öğrencilerime hayata dair her şeyi öğrettim. Öğretmenlik, annelik kadar kutsal bir meslek. 25 yıl önce tiyatro ve sinema sanatçısı eşim Talat Gözbak ile yollarımızı ayırınca huzurevine geldim. Öğrencilerimiz ziyaretimize geldiğinde dünyalar bizim oluyor! Öğretmenlerinizi unutmayın, onları arayın, sorun!