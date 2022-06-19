Patronun kızıyla nişanı atınca hayatı değişti

Konya'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan 32 yaşındaki Hasan Ay, keçileri ile çektikleri videoları sosyal medya hesaplarına koyması üzerine fenomene dönüştü... Bozkır'a bağlı Karacahisar köyünde doğan Hasan Ay, 17 yaşında gittiği İstanbul'da, 11 yıl bir tekstil atölyesinde çalıştı. Bu arada, patronunun kızıyla nişanlandı. Ancak, 4 yıl önce nişan bozulunca işten çıkartıldı. Morali bozulan Ay, bir hafta kalıp kafasını dinleme düşüncesiyle köyüne geldi. Ancak, hayvancılığa başlayınca geri dönmedi. Keçileriyle çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayan Ay, bir anda fenomene dönüştü. Binlerce kişi tarafından takip edilen Ay'ın paylaştığı keçi, oğlak, inek ve köpek videoları, izlenme rekorları kırıyor.Youtube kanalında 155 bin takipçisi bulunan 32 yaşındaki Ay, "Hiç beklemediğim bir ilgi oldu. Binlerce takipçiye ulaştım. Artık insanlar 'Bugün video koymayacak mısın?' diyerek mesaj atmaya başladı. Ben de hemen hemen her gün video atmaya çalışıyorum. Bu ilgi beni çok sevindiriyor. İnsanlarda, köy yaşantısına karşı bir özlem var. Onların özlem duydukları şeyleri göstermek, hoşuma gidiyor. Beni görmek, tanışmak için köyüme gelenler bile oluyor. Hem köyümün hem de yaşadığım ilçenin tanıtımı da oluyor. Köye döndüğüm için hiç pişman olmadım. 'İyi ki dönmüşüm' diyorum. Hayvanlarımla, ailemle, doğayla çok mutluyum" dedi.